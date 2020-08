ഇന്നലെ അന്തരിച്ച അമര്‍ സിംഗ് ഒരു മലയാള സിനിമയില്‍ അഭിനയിച്ചിരുന്നു: റിലീസാകാതെ പോയ ആ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച്

കൊച്ചി • മുൻ സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി (എസ്പി) നേതാവ് അമർ സിംഗ് ദീർഘനാളത്തെ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ശനിയാഴ്ച സിംഗപ്പൂരിലെ ആശുപത്രിയിൽ അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചു. 64 വയസായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണവാർത്ത രാജ്യം ഞെട്ടലോടെയാണ് കേട്ടത്.

സിനിമാ രംഗവുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധം പുലര്‍ത്തിയിരുന്ന നേതാവിന്റെ വിയോഗത്തില്‍ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി നിരവധി രാഷ്ട്രീയക്കാരും സെലിബ്രിറ്റികളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എത്തി. ഇതിനിടയിലാണ് അമര്‍ സിംഗ് ഒരു മലയാള സിനിമയില്‍ അഭിനയിച്ചിരുന്നുവെന്ന കാര്യം നിര്‍മ്മാതാവ് തനുജ് ഗാർഗ് ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചത്.

Trivia: The stunning #dimplekapadia did a Malayalam film, "Bombay Mittayi", in which #AmarSingh ji was her co-star. pic.twitter.com/YbBKx1r4Fj

— TANUJJ GARG (@tanuj_garg) August 1, 2020