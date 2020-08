ബെ​യ്റൂ​ട്ട്: ബെ​യ്റൂ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​യ സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ല്‍ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി. സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ല്‍ മരിച്ചവരുടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ ദുഃ​ഖ​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കു​ചേ​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രാ​ര്‍​ഥ​ന​യും ചി​ന്ത​യും ദുഃ​ഖി​ത​രാ​യ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളോ​ടും പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രോ​ടും കൂ​ടി​യാ​ണെ​ന്നും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചു. ബെ​യ്റൂ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​യ സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ല്‍ 70 ലേറെ പേർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിൽ ആളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്.

Shocked and saddened by the large explosion in Beirut city leading to loss of life and property. Our thoughts and prayers are with the bereaved families and the injured: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) August 5, 2020