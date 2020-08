ഇടുക്കി ദുരന്തത്തില്‍ വേദന പങ്കുവച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി : ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു

ന്യൂഡല്‍ഹി • ഇടുക്കിയില്‍ മണ്ണിടിച്ചിലില്‍ നിരവധി ജീവനുകള്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവത്തില്‍ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഇടുക്കിയിലെ രാജമലയിൽ ഉണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെട്ട ദുഖിതരെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അനുശോചനം അറിയിച്ചു. ദുഖത്തിന്റെ ഈ മണിക്കൂറിൽ, എന്റെ ചിന്തകൾ ദുഖിതരായ കുടുംബങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ്. പരിക്കേറ്റവർ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ. ദുരിതബാധിതർക്ക് സഹായം നൽകിക്കൊണ്ട് എൻ‌.ഡി‌.ആർ‌.എഫും ഭരണകൂടവും പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയാണ്, – മോദി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Pained by the loss of lives due to a landslide in Rajamalai, Idukki. In this hour of grief, my thoughts are with the bereaved families. May the injured recover quickly. NDRF and the administration are working on the ground, providing assistance to the affected.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദേശീയ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയില്‍ നിന്ന് മണ്ണിടിച്ചിൽ മൂലം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപ വീതവും പരിക്കേറ്റവർക്ക് 50,000 രൂപ വീതവും ധനസഹായവും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Ex-gratia of Rs. 2 lakh each from PMNRF would be given to the next of kin of those who have lost their lives due to a landslide in Rajamalai, Idukki. Rs. 50,000 each would be given to those injured due to the landslide.

