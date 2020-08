ബെംഗളൂരു : ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസിൽ തീപിടിച്ച് കുട്ടികളടക്കം അഞ്ച് പേര്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. കര്‍ണാടകയില്‍ വിജയപുരയില്‍ നിന്ന് ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട സ്വകാര്യ ബസിനാണ് തീപിടിച്ചത് . ചിത്രദുര്‍ഗ ഹൈവേയിലെ കെആര്‍ ഹള്ളിയില്‍ ബുധനാഴ്ചയായിരുന്നു അപകടം.

Karnataka: Five people, including a baby, charred to death and 27 injured, last night in Hiriyur near Chitradurga district, after their bus caught fire on National Highway 4. The injured have been shifted to hospital. pic.twitter.com/Je1PxEbTv4

— ANI (@ANI) August 12, 2020