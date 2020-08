പ്രമുഖ വ്യവസായിയുടെ വീടിന്റെ പാലുകാച്ചല്‍ ചടങ്ങില്‍ അതിഥികളെ നിറപുഞ്ചിരിയോടെ വരവേറ്റത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരിച്ചു പോയ ഭാര്യ ; അമ്പരന്ന് അതിഥികള്‍

ബെംഗളൂരു : കര്‍ണാടകയിലെ ഒരു പ്രമുഖ വ്യവസായിയുടെ വീടിന്റെ പാലുകാച്ചല്‍ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്ത അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ഞെട്ടിപ്പോയി. വീടിന്റെ സ്വീകരണമുറിയില്‍ എത്തുന്ന അതിഥികളെയും കാത്ത് അവിടെ പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള സാരി ധരിച്ച് ആഭരണങ്ങളുമണിഞ്ഞ് പുഞ്ചിരിയോടെ സോഫയില്‍ മൂന്ന് വര്‍ഷം മുമ്പ് ഒരു അപകടത്തില്‍ മരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

ഓഗസ്റ്റ് 8 നായിരുന്നു ശ്രീനിവാസ മൂര്‍ത്തി എന്ന വ്യവസായിയുടെ പുതിയ വീടിന്റെ പാലുകാച്ചല്‍ ചടങ്ങ് നടന്നത്. ശ്രീനിവാസ മൂര്‍ത്തിയുടെ ഭാര്യയുടെ മരണശേഷം കുടുംബത്തില്‍ നടക്കുന്ന ചടങ്ങില്‍ പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം എത്തി. എത്തിയ ഓരോരുത്തരെയും സ്വീകരണമുറിയില്‍ പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള സാരി ധരിച്ച് ആഭരണങ്ങളുമണിഞ്ഞ് പുഞ്ചിരിയോടെ സോഫയിലിരിക്കുന്ന ഭാര്യയെ കണ്ട് ഒരുനിമിഷം അമ്പരന്നു. മരിച്ചുപോയ വ്യക്തി ജീവനോടെയുണ്ടോയെന്നു സംശയിച്ചു. എന്നാല്‍ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ‘വ്യക്തി’ ഇരുന്നിടത്തുനിന്ന് അനങ്ങുന്നില്ലെന്ന് മനസിലായതോടെയാണ് എല്ലാവര്‍ക്കും അതൊരു പ്രതിമയാണെന്ന് മനസിലായത്.

#Karnataka: Industrialist Shrinivas Gupta, celebrated house warming function of his new house in Koppal with his wife Madhavi’s silicon wax statue, who died in a car accident in July 2017.

Statue was built inside Madhavi's dream house with the help of architect Ranghannanavar pic.twitter.com/YYjwmmDUtc

