ന്യൂഡല്‍ഹി: റഷ്യയിലെ വോള്‍ഗോഗ്രാഡിലെ വോള്‍ഗ നദിയില്‍ മുങ്ങിമരിച്ച നാല് ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ അടുത്തയാഴ്ച ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കുമെന്ന് വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരന്‍ അറിയിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ റഷ്യയിലെ ഇന്ത്യന്‍ മിഷനുമായി സംസാരിച്ചതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മുങ്ങിമരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് വോള്‍ഗോഗ്രാഡില്‍ മരിച്ച 4 ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ഹൃദയംഗമമായ അനുശോചനം. ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം മോസ്‌കോയിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസിയോട് സംസാരിച്ചു. മൃതദേഹങ്ങള്‍ അടുത്തയാഴ്ച ഇന്ത്യയില്‍ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Heartfelt condolences to the families of the 4 Indian students who died in Volgograd due to drowning. Spoken to our Mission @IndEmbMoscow. The mortal remains are expected to reach India early next week. @PMOIndia @DrSJaishankar @VanathiBJP @VMBJP

— V. Muraleedharan (@MOS_MEA) August 14, 2020