റിയാദ് : ഇന്ത്യയുടെ 74-ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ ആശംസകൾ അറിയിച്ച് സൗദി ഭരണാധികാരി സല്‍മാന്‍ രാജാവ്. മുഴുവന്‍ ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്കും സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകള്‍ നേരുന്നതായി, രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദിനയച്ച സന്ദേശത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

Custodian of the Two Holy Mosques Congratulates President of India on Independence Day.https://t.co/8YUXi52xd9#SPAGOV pic.twitter.com/cwyr3suSls

— SPAENG (@Spa_Eng) August 14, 2020