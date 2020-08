ത്രവർണമണിഞ്ഞ് ബുർജ് ഖലീഫ; സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് ആദരമർപ്പിച്ച് യു.എ.ഇ

ദുബായ് : ഇന്ത്യയുടെ 74​ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ആദരമർപ്പിച്ച് യു.എ.ഇ. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടമായ ബുർജ് ഖലീഫ ത്രവർണമണിഞ്ഞാണ് ഇന്ത്യക്ക് ആദരമർപ്പിച്ചത്. വർണക്കാഴ്ചയുടെ വിഡിയോ ബുർജ് ഖലീഫയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിൽ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

احتفالاً بيوم الاستقلال الهندي الرابع والسبعين، نضيء #برج_خليفة بألوان العلم الهندي لنتمنى لهم دوام الرخاء والسلام والحرية#BurjKhalifa lights up in commemoration of India’s 74th Independence Day. May the tricolor of freedom, courage and peace always prosper. pic.twitter.com/Tl4APU11Ju

— Burj Khalifa (@BurjKhalifa) August 15, 2020