ഭൂചലനം : റിക്ടര്‍ സ്കെയിലില്‍ 4.1 തീവ്രത

കൊൽക്കത്ത : നേരിയ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ദുര്‍ഗാപൂരില്‍ ബുധനാഴ്​ച രാവിലെ 7:54 നാണ്​ ഭൂചലനമുണ്ടായത്​. റിക്ടര്‍ സ്കെയിലില്‍ 4.1 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്.

Earthquake of Magnitude:4.1, Occurred on 26-08-2020, 07:54:02 IST, Lat: 23.79 & Long: 88.36, Depth: 10 Km ,Location: 110km ENE of Durgapur, West Bengal, Indiafor more information https://t.co/r5wyQMQ2gf pic.twitter.com/RpTsM4foxE

— National Centre for Seismology (@NCS_Earthquake) August 26, 2020