ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് കൂടുതല്‍ പേർക്ക് മടങ്ങിയെത്താൻ അനുമതി നൽകി ഗൾഫ് രാജ്യം

മനാമ : ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നും കൂടുതല്‍ പേർക്ക് മടങ്ങിയെത്താൻ അനുമതി നൽകി ബഹ്‌റൈൻ. കൂടുതല്‍ യാത്രക്കാരുടെ പട്ടികയ്ക്ക് ബഹ്‌റൈന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നല്‍കിയെന്ന് ഇന്ത്യൻ എംബസി അറിയിച്ചു. എംബസിയില്‍ പേര് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തവരില്‍ നിന്നാണ് പട്ടിക തയ്യറാക്കിയത്.

Further update on travel from India to Bahrain.

We are happy to inform that Govt of Bahrain has approved an additional list of passengers for travel from India to Bahrain. In addition, Air Bubble arrangement between India and Bahrain is also likely to be soon operationalised. pic.twitter.com/51JEli4AwE

— India in Bahrain (@IndiaInBahrain) August 27, 2020