കോടതിയലക്ഷ്യക്കേസ് ; ഒരു രൂപ പിഴ അടയ്ക്കും, എന്നാല്‍ നിയമപോരാട്ടങ്ങള്‍ തുടരും ; പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ്‍

ദില്ലി: ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്എ ബോബ്‌ഡെയെയും സുപ്രീംകോടതിയെയും വിമര്‍ശിച്ച് ട്വീറ്റില്‍ അപമാനിച്ച കോടതിയലക്ഷ്യ കേസില്‍ സുപ്രീം കോടതി വിധി അനുസരിച്ച് ഒരു രൂപ പിഴ അടയ്ക്കുമെന്ന് അഭിഭാഷകനും ആക്ടിവിസ്റ്റുമായ പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ്‍. എന്നാല്‍ കോടതി വിധിക്കെതിരെ നിയമപോരാട്ടങ്ങള്‍ തുടരുമെന്നും പുനപരിശോധന ഹര്‍ജിയും തിരുത്തല്‍ ഹര്‍ജിയും നല്‍കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കേസില്‍ സുപ്രീംകോടതി 1 രൂപയാണ് പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ് പിഴ ചുമത്തിയത്. സെപ്റ്റംബര്‍ 15 നകം പിഴ അടച്ചില്ലെങ്കില്‍, അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്ന് മാസവും ജയില്‍ ശിക്ഷയും സുപ്രീം കോടതിയില്‍ മൂന്ന് വര്‍ഷം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതില്‍ നിന്നും വിലക്കും എന്നായിരുന്നു വിധി.

എന്നാല്‍ സുപ്രീംകോടതി ദുര്‍ബലരും അടിച്ചമര്‍ത്തപ്പെട്ടവരുമായുള്ള പ്രത്യാശയുടെ അവസാനത്തെ കോട്ടയാണെന്ന് താന്‍ എല്ലായ്‌പ്പോഴും വിശ്വസിച്ചിരുന്നതെന്നും ജുഡീഷ്യറിയെ വേദനിപ്പിക്കാന്‍ താന്‍ ഒരിക്കലും ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും എന്നാല്‍ അതിന്റെ രേഖയില്‍ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നതില്‍ തന്റെ വേദന പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്നും പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു.

അഭിഭാഷകനില്‍ നിന്ന് നിരുപാധികമായ ക്ഷമാപണം ആവശ്യപ്പെട്ട സുപ്രീംകോടതി ‘ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കാന്‍ തങ്ങള്‍ പ്രശാന്ത് ഭൂഷണിന് നിരവധി അവസരങ്ങളും പ്രോത്സാഹനവും നല്‍കിയെന്നും രണ്ടാമത്തെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് അദ്ദേഹം വ്യാപകമായ പ്രചരണം നല്‍കി മാത്രമല്ല, മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് വിവിധ അഭിമുഖങ്ങളും നല്‍കിയെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

തന്റെ അഭിപ്രായം പിന്‍വലിക്കാനോ മാപ്പ് പറയാനോ വിസമ്മതിച്ച പ്രശാന്ത് ഭൂഷന്റെ പ്രസ്താവനയെ കോടതി പരാമര്‍ശിക്കുകയായിരുന്നു, ഇത് തന്റെ ‘പരമോന്നത കടമ’ യുടെ നിര്‍വഹണമാണെന്നും മാപ്പ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനഃസാക്ഷിയേയും കോടതിയേയും അവഹേളിക്കുന്നതാണെന്നും പറഞ്ഞു. ജനാധിപത്യത്തെയും അതിന്റെ മൂല്യങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് തുറന്ന വിമര്‍ശനം ആവശ്യമാണെന്ന് ഭൂഷണ്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

അതേസമയം അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രധാനമാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങളും മാനിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്നും സുപ്രീംകോടതി പറഞ്ഞു. 2018 ജനുവരി 12 ന് നാല് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാര്‍ നടത്തിയ അഭൂതപൂര്‍വമായ പത്രസമ്മേളനത്തെയും കോടതി പരാമര്‍ശിച്ചു. കോടതിയെ വിമര്‍ശിച്ചുകൊണ്ട് ജഡ്ജിമാര്‍ പോലും പരസ്യമായി പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് വാദിക്കാന്‍ ഭൂഷണ്‍ ഉദ്ധരിച്ചിരുന്നു.

കോടതി വിധിക്ക് പിന്നാലെ ഒരുരൂപ ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ചുള്ള പ്രശാന്ത് ഭൂഷണിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇതില്‍ എന്റെ അഭിഭാഷകനും മുതിര്‍ന്ന സഹപ്രവര്‍ത്തകനുമായ രാജീവ് ധവാന്‍ ഇന്ന് കോടതിയലക്ഷ്യ വിധി വന്നയുടനെ 1 രൂപ സംഭാവന നല്‍കി. ഈ കേസ് സംസാരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള ഒരു നിമിഷമായി മാറിയത് ഹൃദയഹാരിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

My lawyer & senior colleague Rajiv Dhavan contributed 1 Re immediately after the contempt judgement today which I gratefully accepted pic.twitter.com/vVXmzPe4ss

— Prashant Bhushan (@pbhushan1) August 31, 2020