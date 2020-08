ശ്രീനഗര്‍: ഇന്ത്യന്‍ സൈനികര്‍ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന വാഹനത്തിന് നേരെ ഗ്രനേഡ് എറിഞ്ഞതിനെ തുടര്‍ന്ന് ആറ് പ്രദേശവാസികള്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ജമ്മു കശ്മീരിലെ ബാരാമുള്ളയില്‍ ആണ് സംഭവം. കോണ്‍വോയിയിലെ അവസാന വാഹനത്തില്‍ ഗ്രനേഡ് ഇടിച്ചെങ്കിലും റോഡിന്റെ ഇടത് വശത്തേക്ക് തെറിച്ച് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതായും സൈന്യം പ്രദേശം വളഞ്ഞതായും തീവ്രവാദികള്‍ക്കായി തെരച്ചില്‍ ഊര്‍ജിതമാക്കിയതായും വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി എഎന്‍ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ എഎന്‍ഐ പുറത്തു വിട്ടു. ദൃശ്യത്തില്‍ പാലത്തിന്റെ അരികില്‍ വാഹനങ്ങള്‍ പാര്‍ക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായും രണ്ട് ആര്‍മി ട്രക്കുകള്‍, രണ്ട് ജീപ്പുകള്‍ എന്നിവ പാലം കടക്കുന്നതായി കാണാം. പാലത്തിന്റെ മറുവശത്ത് നിരവധി വാഹനങ്ങളും ഉണ്ട്. തുടര്‍ന്ന് കോണ്‍വോയ് കടന്നുപോകാന്‍ അനുവദിക്കുന്നതിനായി വാഹനങ്ങള്‍ നിര്‍ത്തുകയും. ആര്‍മി കോണ്‍വോയിയിലെ അവസാന വാഹനം പാലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോള്‍, അതിന്റെ പിന്നില്‍ ഒരു ചെറിയ സ്‌ഫോടനം കേള്‍ക്കാം. പുകയും മണലും ഉയരുന്നത് വീഡിയോ കാണിക്കുന്നു. സ്‌ഫോടനത്തിന് ശേഷം ആളുകള്‍ സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓടുന്നത് കാണാം, അതേസമയം പാലത്തില്‍ അണിനിരക്കുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ വേഗത്തില്‍ ഓടിക്കുന്നതായും. റിവേഴ്‌സ് ഗിയറില്‍ പാലത്തില്‍ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകുന്നതായും ദൃശ്യത്തില്‍ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു.

#WATCH Terrorists hurled a grenade on Army Convoy moving from Baramulla towards Srinagar, which missed the last vehicle & resulted in injuries to 6 civilians. They have been shifted to hospital. Area cordoned off & search is in progress: Indian Army pic.twitter.com/AE3SUHx9HR

— ANI (@ANI) August 31, 2020