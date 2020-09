മുംബൈയിൽ ഭൂചലനം

മുംബൈ : നേരിയ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. മുംബൈയിൽ നിന്ന് 91 കിലോമീറ്റർ അകലെയായി, റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 2.8 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണ് രാവിലെ 10:33നുണ്ടായതെന്ന് നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ സീസ്മോളജി അറിയിച്ചു.

An earthquake of magnitude 2.8 on the richer scale & 10 km depth occurred 91 km North of Mumbai, Maharashtra today at 10:33 IST: National Centre for Seismology pic.twitter.com/wJ1FTouFDr

