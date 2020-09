ഭൂചലനം : റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 4.3 തീവ്രത

പോർട്ട് ബ്ലെയർ : ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിൽ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. രാവിലെ 6:38 ന് റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 4.3 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണ് ഉണ്ടായത്.

An earthquake with a magnitude of 4.3 on the Richter Scale, hit Nicobar Islands today at 6:38 am: National Center for Seismology (NCS) pic.twitter.com/n7shYaGZvO

