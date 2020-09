മരത്തിന് മുകളിലിരുന്ന് വിശ്രമിച്ച പാമ്പിനെ താഴെ നിന്ന് കുടുക്കി കീരി ; അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ കാണാം

മരത്തിന് മുകളിരുന്ന് വിശ്രമിച്ച പാമ്പിനെ താഴെനിന്ന് ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തിയ കീരിയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ താരം. ഇതിന്റെ വീഡിയോ ഇതിനോടകം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആയി കഴിഞ്ഞു .

മരത്തിന് മുകളിൽ പാമ്പ് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം കീരി ശക്തിയോടെ പാമ്പിനെ പിടികൂടുന്നതാണ് വീഡിയോയിലെ രംഗം.തുടര്‍ന്ന് കടിച്ച് കുടഞ്ഞ് പാമ്പിനെ കൊല്ലുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണാം.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വെസ്റ്റ് നാസിക് ഡിവിഷനിലെ ഡെപ്യൂട്ടി കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസ് ട്വിറ്ററിൽ വീഡിയോ പങ്കുവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. വീഡിയോ കാണാം

The smaller the creature, the bolder its spirit

Survival of the Fittest#wildearth #wildlife #greenscreen pic.twitter.com/wFLnGSRh3a

— DCF West Nashik (@wnashik_forest) September 8, 2020