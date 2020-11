കിടപ്പറ രംഗങ്ങളും മറ്റും ജീവിതം ആണെന്ന് വിശ്വസിച്ചു അത് ചെയ്യുന്നവരെ വേശ്യമാരായി കാണുന്നവര്‍ ആണ് നിങ്ങളില്‍ ഭൂരിഭാഗം പേരും; തുറന്നടിച്ചു സാധിക

മലയാളികൾക്ക് ഏറെ പരിചിതയായ നടിയും അവതാരകയുമാണ് സാധിക വേണുഗോപാൽ. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിൽ സജീവമായ സാധിക താൻ നേരിട്ട ദുരനുഭവം തുറന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ കുറ്റക്കാരി ആക്കിയവര്‍ക്ക് ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെ ചുട്ടമറുപടി നല്‍കുകയാണ് ഇപ്പോൾ . താത്പര്യം ഉള്ളവര്‍ വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ചോര തിളച്ചു എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും അപമാനിച്ചു ‘നിന്നെപ്പോലെ കാശുണ്ടാക്കാന്‍ മാനം വിക്കുന്നവര്‍ അല്ല ഞങ്ങള്‍ ‘എന്ന് പറയുമ്‌ബോള്‍ നിങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാക്കിയത് നിങ്ങളുടെ വിലയാണ്. കാരണം ഞാന്‍ മാനം വിറ്റു കാശുണ്ടാക്കിയതിന്റെ എന്ത് തെളിവാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യില്‍ ഉള്ളത്? സാധിക ചോദിച്ചു

സാധികയുടെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്:

‘As many of your genuine request and concern here i am posting the full conversation between us. ഒരുപാട് പേര് എന്റടുത്തു msg അയച്ചു പറഞ്ഞതിന്റെ ഭാഗമായി അവര്‍ക്കു വേണ്ടി അവരുടെ സ്‌നേഹത്തിനും സഹകരണത്തിനും മുന്നില്‍ നമിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്‌ക്രീന്‍ഷോര്‍ട്ട്‌സിന്റെ പൂര്‍ണരൂപം ഇവിടെ ചേര്‍ക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ പോസ്റ്റില്‍ സ്‌ക്രീന്‍ഷോര്‍ട്ട് ക്രോപ് ചെയ്യാന്‍ മറന്നതല്ല അത് ക്രോപ് ചെയ്തു പോസ്റ്റേണ്ടത്തിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്നു തോന്നിയില്ല അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കില്‍ അത് എന്റെ സ്വഭാവത്തിന് ചേരില്ല കാരണം ഞാന്‍ ചെയ്തു എന്ന് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം ആണെങ്കില്‍ അത് അംഗീകരിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വ്യക്തിയല്ല ഞാന്‍. അയാള് പറഞ്ഞതുപോലെ മുന്‍പ് കൂടിയ കാര്യം എന്താണെന്നു അയാള്‍ക്ക് പോലും അറിയൂല. പക്ഷെ നിങ്ങളില്‍ പലര്‍ക്കും അതറിയാമെന്നുള്ള രീതിയില്‍ ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം.അതിലൊരു പെണ്‍കുട്ടി പീഡനത്തിന്റെ കാരണക്കാര്‍ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ജീവിക്കാത്ത പെണ്ണുങ്ങള്‍ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു.

ജിഷക്കും സൗമ്യക്കും കത്വക്കും ഒക്കെ എന്ത് കുഴപ്പം ആയിരുന്നു? എന്തായിരുന്നു അവരുടെ ഒക്കെ ദുര്‍നടപ്പ്? അഭിനയം ഒരു കലയാണ് അത് പലരുടെയും തൊഴില്‍ ആണ് അത് ചെയ്യുന്നു എന്നത് കൊണ്ട് അവരാരും മോശക്കാര്‍ ആവില്ല. ഞങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പൂര്‍ണതക്കായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന കിടപ്പറ രംഗങ്ങളും മറ്റും ജീവിതം ആണെന്ന് വിശ്വസിച്ചു അത് ചെയ്യുന്നവരെ വേശ്യമാരായി കാണുന്നവര്‍ ആണ് നിങ്ങളില്‍ ഭൂരിഭാഗം പേരും. അത് നിങ്ങളാരും മാറ്റാനും പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയും ഇല്ല്യാ. സിനിമയല്ല ജീവിതം. എല്ലാവര്‍ക്കും ഉണ്ട് കുടുംബവും കുട്ടികളും ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ.

താത്പര്യം ഉള്ളവര്‍ വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ചോര തിളച്ചു എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും അപമാനിച്ചു ‘നിന്നെപ്പോലെ കാശുണ്ടാക്കാന്‍ മാനം വിക്കുന്നവര്‍ അല്ല ഞങ്ങള്‍ ‘എന്ന് പറയുമ്‌ബോള്‍ നിങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാക്കിയത് നിങ്ങളുടെ വിലയാണ്. കാരണം ഞാന്‍ മാനം വിറ്റു കാശുണ്ടാക്കിയതിന്റെ എന്ത് തെളിവാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യില്‍ ഉള്ളത്? നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൊണ്ടു കണ്ടോ? കാതു കൊണ്ട് കേട്ടോ? ഇല്ല്യാ. പിന്നെ ഉള്ള തെളിവ് ഞാന്‍ ഇടുന്ന വസ്ത്രം ഞാന്‍ അഭിനയിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അത് വച്ചാണ് നിങ്ങള്‍ എനിക്ക് വിലയിടുന്നതും നിങ്ങളുടെ വില കളയുന്നതും. ഞാന്‍ ചെയ്ത കഥാപാത്രം വച്ചു നിങ്ങള്ക്ക് ഞാന്‍ ഒരു പ്രൊസ്റ്റിറ്റുറ്റ് ആയി തോന്നിയെങ്കില്‍ അതെന്റെ വിജയം ആണ് ഞാന്‍ ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വിജയം ആണ്.

പിന്നെ ഇത്തരം ആളുകളുടെ പ്രൊഫൈല്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ സപ്പോര്‍ട്ടിനോ പബ്ലിസിറ്റിക്കോ അല്ല. എന്നെ ഇഷ്ടപെടുന്ന ഒരുപാടു പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ഉണ്ട് അവര്‍ക്കു പലപ്പോളും ഇത് പ്രചോദനം ആകാറുണ്ട്. അതുമാത്രം അല്ല ഇത്തരം ആളുകളെ തിരിച്ചറിയാന്‍ ഒരു ഉപകാരം കൂടിയാണ് എന്ന് ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. അല്ലാതെ ഈ ഒരു പോസ്റ്റിട്ടു പേരുണ്ടാക്കിയാല്‍ നാളെ ഓസ്‌കാര്‍ ഒന്നും കിട്ടൂല.ഞാന്‍ പണിയെടുത്താല്‍ എനിക്ക് കൊള്ളാം എനിക്ക് ജീവിക്കാം. അത്രേ ഉള്ളു. അല്ലാതെ ഇടക്കിടക്കി ഒരുരുത്തരുടെ പോസ്റ്റ് ഇട്ടു കളിക്കാന്‍ എനിക്ക് തലയ്ക്കു ഓളം ഒന്നൂല്യ.. നാളെ ഒരു പെണ്‍കുട്ടി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമ്‌ബോള്‍ പ്രതിയായി ഇവരുടെ പേര് കാണുമ്‌ബോള്‍ അന്ന് ഞാന്‍ ഇത് അറിയിച്ചില്ലല്ലോ എന്നെനിക്കു തോന്നരുതല്ലോ?നന്ദി.(ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ വിചാരിച്ചതല്ല പക്ഷെ എന്നെ സ്‌നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടു അവര്‍ക്കായി മാത്രം. അല്ലാതെ ഇതൊരു ന്യായീകരണം അല്ല)’.