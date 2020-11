ബെംഗളൂരു: പ്രസിദ്ധമായ മഹാലക്ഷ്മി ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹങ്ങള്‍ തകര്‍ന്ന നിലയില്‍. കര്‍ണാടകയിലെ ദോഡഗദ്ദാവള്ളിയിലെ പ്രസിദ്ധമായ മഹാലക്ഷ്മി ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹങ്ങള്‍ ആണ് തകര്‍ന്ന് തറയില്‍ കിടക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ ബിജെപി ദേശീയ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സിടി രവി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. കുറ്റവാളികള്‍ക്ക് കര്‍ശന ശിക്ഷ നല്‍കണമെന്ന് കര്‍ണാടക ബിജെപി നേതാവ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പ്രസിദ്ധമായ ലക്ഷ്മി ദേവി ക്ഷേത്രത്തില്‍ നടന്ന അപകീര്‍ത്തിയുടെ വീഡിയോ ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ, സംഭവം അന്വേഷിച്ച് കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിന് മുന്നില്‍ കൊണ്ടുവരാന്‍ പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിക്കണമെന്ന് രവി കര്‍ണാടക ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ബി എസ് ബോമ്മായിയോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു.

Deeply disturbed and distraught to watch this desecration in Mahalakshmi Temple at Doddagaddavalli. I clearly remember my visit here.

Request Home Minister Sri @BSBommai to constitute a special Team to uncover the truth behind this act.

Anyone found guilty must be punished. pic.twitter.com/scFeqvsS5x

— C T Ravi 🇮🇳 ಸಿ ಟಿ ರವಿ (@CTRavi_BJP) November 20, 2020