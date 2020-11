വിടപറഞ്ഞത് സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ വിശ്വസ്തൻ: കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അഹമ്മദ് പട്ടേലിന്റെ മരണത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും മറ്റു പ്രമുഖരും

ന്യൂദൽഹി: മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അഹമ്മദ് പട്ടേൽ, ഗുഡ്ഗാവ് ആശുപത്രിയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ അന്തരിച്ചു. സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സഹായിയുമായ അദ്ദേഹത്തിന് 71 വയസ്സായിരുന്നു. കൊവിഡ് ബാധിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് ആരോഗ്യനില മോശമായത്.ഒക്ടോബര്‍ ഒന്നിനാണ് അഹമ്മദ് പട്ടേലിന് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ആരോഗ്യനില മോശമായതിനെത്തുടര്‍ന്ന് അദ്ദേഹത്തെ നവംബര്‍15 ഓടെയാണ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഐസിയുവിലായിരുന്നു.

ഗുജറാത്തില്‍ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാംഗവും, എഐസിസി ട്രഷററുമാണ്. മൂന്നു തവണ ലോക്‌സഭയിലും അഞ്ച് തവണ രാജ്യസഭയിലും അംഗമായി.അഹമ്മദ് പട്ടേലിന്റെ മകന്‍ ഫൈസല്‍ പട്ടേലാണ് മരണവിവരം പുറത്തു വിട്ടത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പരിചയസമ്പന്നനായ രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ അനുസ്മരിച്ചു, “കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർമ്മിക്കപ്പെടും”.

“അഹമ്മദ് പട്ടേൽ ജിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ ദുഃഖിതനാണ്. അദ്ദേഹം പൊതുജീവിതത്തിൽ വർഷങ്ങളോളം ചെലവഴിച്ചു, സമൂഹത്തെ സേവിച്ചു. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വഹിച്ച പങ്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർമ്മിക്കപ്പെടും. മകൻ ഫൈസലിനോട് സംസാരിക്കുകയും അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. അഹമ്മദ് ഭായിയുടെ ആത്മാവ് സമാധാനത്തോടെ വിശ്രമിക്കുക, ”പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Saddened by the demise of Ahmed Patel Ji. He spent years in public life, serving society. Known for his sharp mind, his role in strengthening the Congress Party would always be remembered. Spoke to his son Faisal and expressed condolences. May Ahmed Bhai’s soul rest in peace.

