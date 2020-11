അഹമ്മദാബാദ്: കൊറോണ വാക്‌സിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അഹമ്മദാബാദിലെത്തി. രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെ സൈഡസ് ബയോടെക് പാർക്കിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി സൈക്കോവ്-ഡി വാക്‌സിൻ ഗവേഷണ പുരോഗതി നേരിട്ട് കണ്ട് വിലയിരുത്തി. ഗവേഷകരുമായി വാക്‌സിന്റെ പുരോഗതിയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചർച്ചകൾ നടത്തി.

അഹമ്മദാബാദിലെ ചാങ്കോദർ വ്യാവസായിക മേഖലയിലാണ് സൈഡസ് കാഡിലയുടെ പ്ലാന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. തങ്ങളുടെ കൊറോണ പ്രതിരോധ വാക്‌സിനായ സികോപ്-ഡിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ട ട്രയൽ പൂർത്തിയായെന്നും ഓഗസ്റ്റിൽ രണ്ടാം ഘട്ട ട്രയലുകൾ ആരംഭിച്ചതായും കാഡില അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.’കോവിഡ് വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തില്‍ രാജ്യം നിര്‍ണായക ഘട്ടത്തിലെത്തി നില്‍ക്കുന്ന ഈ അവസരത്തില്‍, ഗവേഷണങ്ങള്‍ ത്വരിതപ്പെടുത്താനും ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ക്ക് ഊര്‍ജ്ജം പകരാനും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദര്‍ശനം ഉപകരിക്കും’ പി.എം ഓഫിസ് ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നു.

read also :‘യുഡിഎഫും എല്‍ഡിഫും രണ്ടും കള്ളമ്മാരാ; മാന്യതയുള്ള സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുക; ഞാനും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് .’; പിസി ജോര്‍ജ്

ശാസ്ത്രജ്ഞരുമായി സംവദിച്ച്‌ ഗവേഷണത്തിന്റെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തിയ ശേഷം, ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പറക്കും. കോവിഡ് വാക്സിന്‍ വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാരത് ബയോടെക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സന്ദര്‍ശിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോകുന്നത്.

#WATCH Prime Minister Narendra Modi visits Zydus Biotech Park in Ahmedabad, reviews the development of #COVID19 vaccine candidate ZyCOV-D pic.twitter.com/vEhtNMf1YE

— ANI (@ANI) November 28, 2020