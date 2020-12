വിവാഹത്തിന് പിപിഇ കിറ്റ് ധരിച്ച് വരനും വധുവും ; വൈറൽ ആയി വീഡിയോ

രാജസ്ഥാൻ: പിപിഇ കിറ്റ് ധരിച്ച് വിവാഹിതരാകേണ്ടി വന്ന ഒരു വധുവിന്റെയും വരന്റെയും വിവാഹദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ. ബാരൻ ജില്ലയിലെ ഷഹാബാദ് പട്ടണത്തിൽ കെൽവാര കൊറോണ സെന്ററിലാണ് അസാധാരണ വിവാഹം നടന്നത്.വരനും വധുവും പുരോഹിതനും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പിപിഇ കിറ്റ് ധരിച്ചാണ് വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്. വിവാഹ ദിനത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി വധുവിന് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പിപിഇ കിറ്റ് ധരിച്ച് ചടങ്ങുകൾ നടത്തിയത്.

#WATCH Rajasthan: A couple gets married at Kelwara Covid Centre in Bara, Shahbad wearing PPE kits as bride's #COVID19 report came positive on the wedding day.

The marriage ceremony was conducted following the govt's Covid protocols. pic.twitter.com/6cSPrJzWjR

— ANI (@ANI) December 6, 2020