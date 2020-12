‘ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് നശിപ്പിച്ച് കാശ്മീരിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിലേക്ക് മതം മാറുക’:ബ്രിട്ടനില്‍ വൻ മതംമാറ്റതട്ടിപ്പ്

ലണ്ടന്‍: ബ്രിട്ടനില്‍ സ്ഥിരതാമസം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നടത്തുന്ന മതം മാറ്റ തട്ടിപ്പിന്റെ വാര്‍ത്തകള്‍ പുറത്തു വിട്ട് എക്സ് ബിയന്‍ പ്രിന്‍സിപ്പൽ രാം മോര്‍ല എന്ന ഇന്ത്യന്‍ വംശജന്‍. തന്റെ ഫേസ്‌ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയത്. ഇത്തരത്തില്‍ അഭയാര്‍ത്ഥി സ്റ്റാറ്റസ് ലഭിക്കുകയില്ലെന്നും ഈ തട്ടിപ്പ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും അഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെയും ശ്രദ്ധയില്‍ കൊണ്ടുവരണമെന്നും ഇദ്ദേഹം ജനപ്രതിനിധികളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

ഈ തട്ടിപ്പുകാര്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ വലയില്‍ വീഴ്‌ത്തുന്നത് കാശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേകാവകാശം എടുത്തുകളഞ്ഞത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ്. പ്രത്യേകാവകാശം എടുത്തുകളഞ്ഞതോടെ ഇന്ത്യയില്‍ മുസ്ലീങ്ങളുടെ, പ്രത്യേകിച്ച്‌ കാശ്മീരി മുസ്ലീങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിഷേധിച്ചതായി ബ്രിട്ടന്‍ വിലയിരുത്തുന്നു എന്നും, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അഭയാര്‍ത്ഥിപ്പട്ടത്തിന് അപേക്ഷിക്കാമെന്നുമാണ് ഇവര്‍ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇവർ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ വിശ്വാസം ജനിപ്പിക്കുന്നു.

ഇതിനായി മറ്റം മാറ്റ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ നല്‍കി ചില സോളിസിറ്റര്‍മാര്‍ വഴി അസൈലം വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുവാനാണ് ഇവര്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. പൗരത്വ നിയമത്തിലെ ഭേദഗതി കൂടി വന്നതോടെ ഇന്ത്യയില്‍ മുസ്ലീങ്ങള്‍ക്ക് ജീവിക്കാന്‍ ആകാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടായെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് സര്‍ക്കാരിന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നും ഇവര്‍ ഇവരെ പറഞ്ഞു വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ വിസ ലഭിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

സുസ്ഥിരമായ സര്‍ക്കാരും ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായവുമുള്ള ഇന്ത്യയെ ഒരിക്കലും ബ്രിട്ടന്‍ അവിശ്വസിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാല്‍ അസൈലം വിസ ലഭിക്കുകയുമില്ല. ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഈ കെണീയില്‍ പെടാതെ കരുതിയിരിക്കണമെന്നും രാം മോര്‍ല തന്റെ പോസ്റ്റിലൂടെ പറയുന്നു.

പോസ്റ്റ് കാണാം:

Emergency: Immigration Crime in operation: UK Home office is aware

Indian Students are targeted, are promised to get them Asylum Seeker status, if they convert themselves into Islam. I have helped three of them. The people who were targeted were given religion conversion certificates in the UK, they are encouraged to make asylum applications via certain solicitors. The Asylum applicants are being forced to force that due to Issues around Kashmiri special status, is threat to their life in India.

Guys, especially students, please be careful. Asylum applications from Indian citizens will generally fail, as the Home office knows that India is a peaceful country, with a stable Government

Bob Blackman

Can you please raise it with the Home Secretary and the Prime Minister’s offices.

There is a large conspiracy brewing