ബെംഗളൂരു : കര്‍ണാടക നിയമസഭ കൗണ്‍സിലില്‍ ഉപാധ്യക്ഷനെ കസേരയില്‍ നിന്നു വലിച്ചിഴച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗങ്ങള്‍. ബിജെപിയുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കുമെന്ന് ഭയന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗങ്ങള്‍ ഇത്തരമൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തത്. ഇതിന്റെ വിഡിയോയും പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

അധ്യക്ഷന്റെ കസേരയില്‍ ഇരുന്ന ഉപാധ്യക്ഷന്‍ ജനതാദള്‍ സെക്കുലറിലെ ഭൊജേഗൗഡയെ കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗങ്ങള്‍ വളയുന്നതും കസേരയില്‍നിന്നു പിടിച്ചുവലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതും വിഡിയോയില്‍ കാണാം. കൗണ്‍സില്‍ അധ്യക്ഷന്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലെ കെ.പ്രതാപചന്ദ്ര ഷെട്ടി പിന്നീട് എത്തി സഭ പിരിഞ്ഞതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതേസമയം ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപി, കൗണ്‍സില്‍ അധ്യക്ഷന്‍ പ്രതാപചന്ദ്ര ഷെട്ടിയെ മാറ്റാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ്. ഗോവധത്തിനു കര്‍ശന ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന ബില്‍ പരിഗണിക്കാതെ സഭ നേരത്തേ പിരിഞ്ഞ ഷെട്ടിക്കെതിരെ ബിജെപി അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു.

