ഭൂതല-ആകാശ മിസൈല്‍ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യ ; വീഡിയോ കാണാം

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡിആര്‍ഡിഒ വികസിപ്പിച്ച മധ്യദൂര ഭൂതല- ആകാശ മിസൈല്‍ സംവിധാനം വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യ .ഇസ്രായേലുമായി ചേര്‍ന്നാണ് മിസൈല്‍ വികസിപ്പിച്ചത്.

Read Also : കോവാക്‌സിൻ : ആശ്വാസ വാർത്തയുമായി ഭാരത് ബയോടെക്ക്

ഒഡീഷ ബാലാസോറിലെ സംയോജിത പരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്നാണ് മിസൈല്‍ തൊടുത്തത്. കൃത്യതയോടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിയതായി അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ആളില്ലാ വ്യോമ വാഹനമായ ബാന്‍ഷീ ആണ് മിസൈല്‍ സംവിധാനത്തില്‍ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ചത്. കരസേനയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് വികസിപ്പിച്ചത്.

#WATCH Defence Research and Development Organisation (DRDO) today carried out the trials of the Medium Range Surface to Air missile systems developed for the Indian Army pic.twitter.com/CC6OLgaeyV

— ANI (@ANI) December 23, 2020