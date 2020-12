ന്യൂഡല്‍ഹി :പ്രധാനമന്ത്രിയായി നരേന്ദ്ര മോദിയും പ്രതിരോധമന്ത്രിയായി രാജ്‌നാഥ് സിംഗും ഒപ്പം അമിത് ഷായും ഉള്ളപ്പോള്‍ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങള്‍ ആരെയും ഭയക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ലഡാക്ക് എംപി ജംയങ് സെറിങ് നംഗ്യാല്‍. രജ്യത്തിന്റെ ഒരിഞ്ച് ഭൂമി പോലും ബാഹ്യശക്തികള്‍ക്ക് തൊടാന്‍പോലും കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുംബൈയില്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

കേന്ദ്രത്തില്‍ കരുത്തരായ സര്‍ക്കാര്‍ ഉള്ളപ്പോള്‍ ജ്യത്തെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ആശങ്ക വേണ്ട. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിന് കീഴില്‍ ലഡാക്കിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ആദ്യമായി തങ്ങള്‍ സുരക്ഷിതരാണെന്ന വിശ്വാസമുണ്ടായെന്നും രാജ്യാതിര്‍ത്തി ശക്തമായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Till Modi Ji, Amit Shah Ji are in central govt & Rajnath Ji is Defence Min,people of India don’t need to worry.With steps taken by govt in border areas,whether it is Ladakh or Arunachal Pradesh,not even an inch of land can be invaded by outsiders:Ladakh MP Jamyang Tsering Namgyal pic.twitter.com/2cN32I2zFf

— ANI (@ANI) December 25, 2020