കൊൽക്കത്ത : റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയ ബിജെപി പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ തൃണമൂൽ പ്രവർത്തകരുടെ കല്ലേറ്. ഉച്ചയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. കേന്ദ്രമന്ത്രി ദേബശ്രീ ചൗധരി പങ്കെടുക്കാനിരുന്ന റാലിയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി സംഘടിച്ച ബിജെപി പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെയായിരുന്നു കല്ലേറ്.

#WATCH | West Bengal: Stones were pelted at BJP workers who were part of a rally attended by Union Minister Debasree Chaudhuri, state BJP chief Dilip Ghosh and Suvendu Adhikari in Kolkata earlier today. pic.twitter.com/hLW8NEmWeX

— ANI (@ANI) January 18, 2021