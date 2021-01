പുതിയ ഒരു കോമ്പിനേഷന്‍ പാചക പരീക്ഷണമാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്. ചീസും ഡോനട്ടുമാണ് ഈ വിഭവത്തിലെ പ്രധാനികള്‍. ‘എവര്‍ഗ്ലേസ്ഡ് ഡോനട്ട്സ് ആന്‍ഡ് കോള്‍ഡ് ബ്രൂ’ എന്ന ഷോപ്പാണ് ചീസ് നിറച്ച ഡോനട്ട് പുറത്തിറക്കിയത്. സാധാരണ ചീസ് സാന്‍വിച്ച് എല്ലാവര്‍ക്കും ഇഷ്ടമാണ്.

ബ്രെഡിന് നടുവില്‍ ചീസ് വയ്ക്കുക. ശേഷം ബ്രെഡ് ഗ്രില്‍ ചെയ്യുകയോ, അല്ലെങ്കില്‍ പാനില്‍ വച്ച് പൊരിച്ചെടുക്കുകയോ ചെയ്യും. എന്നാല്‍ ഇവിടെ ബ്രെഡിന് പകരം ഗ്ലേസ്ഡ് ഡോനട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്. മുറിയ്ക്കുമ്പോള്‍ ചീസ് ഊറി വരുന്ന വീഡിയോയും ഇവര്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. മനസ് നിറയ്ക്കുന്ന രുചികരമായ ഗ്ലേസ്ഡ് ഡോനട്ട്സ് എന്നാണ് ഈ വിഭവത്തിന് ക്യാപ്ഷന്‍ നല്‍കിയിരിയ്ക്കുന്നത്.

Thought Mom made you a pretty good grilled cheese sammie growing up? Well, you ain’t seen nothing yet! 🧀🧀 Oodles of gooey cheese are griddled on a glazed donut for maximum mind-blowing deliciousness! 🤯#NationalCheeseLoversDay

🎥 @DisneyFoodBlog#Everglazed@DisneySprings pic.twitter.com/fCrG1tW1aP

