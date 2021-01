മകൾക്ക് കുട്ടികളുടെ പുസ്തകം വായിച്ചുകൊടുക്കുന്ന അച്ഛൻറ്റെ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാവുകയാണ്. അച്ഛൻറ്റെ പുസ്തകവായന കേട്ട് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞാണ് വീഡിയോയിലെയ്ക്ക് നമ്മെ ആകർഷിക്കുന്നത്. മുന്‍ അമേരിക്കന്‍ ബാസ്‌കറ്റ് ബോള്‍ താരം റെക്‌സ് ചാപ്മാനാണ് വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ചത്.

Timeline cleanser:

This baby girl responding to her new daddy reading a book to her in different voices exactly what I needed today…pic.twitter.com/BTkNDUPrya

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) January 29, 2021