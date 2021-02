കിണറ്റില്‍ കുടുങ്ങിയ മൂര്‍ഖന്‍ പാമ്പിനെ രക്ഷിക്കാന്‍ യുവാവ് കിണറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടുന്ന വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു. കൂട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ മൂര്‍ഖന്‍ പാമ്പിനെ കിണറ്റില്‍ നിന്ന് രക്ഷിച്ച് പുറത്തേയ്ക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്.

ഐഎഫ്എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സുശാന്ത നന്ദയാണ് വീഡിയോ തന്‍റെ ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്. മൂര്‍ഖന്‍ പാമ്പിനെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് യുവാവ് കിണറ്റില്‍ ചാടുന്നതാണ് വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തില്‍. യുവാവിനെ കണ്ട് മൂര്‍ഖന്‍ പാമ്പ് നീന്തി അകന്നുപോകുന്നതും വീഡിയോയില്‍ വ്യക്തമാണ്.

“In compassion lies the world’s true strength”

Man jumps into well to save a cobra from drowning. And with help of his friends brings it out to safety. Remarkable…

Never try this if ur not trained. Can be fatal. Shared by ⁦@NaveedIRS⁩ pic.twitter.com/tFibRJrrG2

