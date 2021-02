കൊല്‍ക്കത്ത : പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജിയ്ക്ക് മറുപടിയുമായി സ്മൃതി ഇറാനിയുടെ സ്‌കൂട്ടര്‍ റാലി. പഞ്ചപോട്ടയില്‍ ബിജെപി സംഘടിപ്പിച്ച റാലിയിലാണ് സ്മൃതി ഇറാനി അനായാസം സ്‌കൂട്ടര്‍ ഓടിച്ച്‌ താരമായത്

തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് പാര്‍ട്ടി സ്‌കൂട്ടര്‍ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചത്. പരിപാടിയില്‍ സ്ത്രീകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി പേര്‍ പങ്കെടുത്തു. സ്‌കൂട്ടര്‍ ഓടിച്ച്‌ റാലിയെ മുന്‍പില്‍ നിന്നും നയിച്ചത് സ്മൃതി ഇറാനിയാണ്. ഹെല്‍മറ്റ് ധരിച്ച്‌ അനായാസം വാഹനമോടിച്ച്‌ പോകുന്ന സ്മൃതി പ്രവര്‍ത്തകരെപ്പോലും അമ്പരപ്പിച്ചു.

#WATCH West Bengal: Union Minister Smriti Irani rides a scooty during a roadshow of BJP, in Panchpota. pic.twitter.com/KV1XGH5QnE

— ANI (@ANI) February 26, 2021