ന്യൂഡൽഹി : ഐഎസ്ആർഒയുടെ ബഹിരാകാശ ദൗത്യത്തിൽ ബ്രസീലിന്റെ ആമസോണിയ 1 ന്റെ വിക്ഷേപണം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതിൽ പ്രസിഡന്റ് ജെയർ ബോൾസനാരോയെ അഭിനന്ദിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ചരിത്രപ്രധാനമായ നിമിഷമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചത്. പിഎസ്എൽവി-സി 51 വിക്ഷേപണത്തിനായി പ്രയത്‌നിച്ച ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും ഗവേഷകരെയും അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു.

Parabens!! Excelência @jairbolsonaro pelo sucesso do lançamento do satélite Amazônia-1 do Brasil por PSLV-C51 de @isro. Este é um momento histórico em nossa cooperação espacial e meus melhores votos para muitos outros empreendimentos como esse no futuro.

— Narendra Modi (@narendramodi) February 28, 2021