ബംഗളൂരു : ഇന്ത്യൻ ഫുട്‌ബോൾ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ സുനിൽ ഛേത്രിയ്ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി. വൈറസ് ബാധയുടെ വിവരം അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചത്.

ഒരിക്കലും സന്തോഷകരമല്ലാത്ത വാർത്ത അറിയിക്കുന്നു. കൊറോണ പരിശോധനാ ഫലം പോസിറ്റീവ് ആണ്. നിലവിൽ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങൾ ഇല്ല. രോഗം ഭേദമായി പിച്ചിൽ ഉടനെ തിരിച്ചെത്തും- സുനിൽ ഛേത്രി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

In a not-so-happy update, I've tested positive for COVID-19. In better news, I feel fine as I continue my recovery from the virus and should be back on a football pitch soon. No better time to keep reminding everyone to continue taking all the safety precautions always.

— Sunil Chhetri (@chetrisunil11) March 11, 2021