തല മൊട്ടയടിച്ച് യോഗിയുടെ വേഷത്തില്‍ ഇരിക്കുന്ന ഇന്ത്യന്‍ മുന്‍ നായകന്‍ എം.എസ് ധോണിയുടെ ചിത്രമാണ് ട്വിറ്റർ അടക്കമുള്ള സോഷ്യല്‍ മീഡിയകളിൽ വൈറലാകുന്നത്. സ്റ്റാര്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിലാണ് സന്ന്യാസി വേഷത്തിൽ ധോണി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. നിമിഷ നേരം കൊണ്ടാണ് ചിത്രം സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഏറ്റെടുത്തത്.

😮😮😮 – our faces since we saw #MSDhoni‘s new avatar that could just break the Internet! 🙊What do you think is it about? pic.twitter.com/Mx27w3uqQh

— Star Sports (@StarSportsIndia) March 13, 2021