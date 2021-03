കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചകൾ ഒഡീഷ നിവാസികളെ സംബന്ധിച്ച് നിർണായകമായിരുന്നു. സിമിപാൽ വനത്തിലുണ്ടായ കാട്ടുതീ നാടിനെയാകെ പരിഭ്രാന്തിയിലാഴ്ത്തിയാണ് പടർന്നുപിടിച്ചത്. കാട്ടുതീ അണയ്ക്കാൻ അധികൃതർ ഉൾപ്പെടെ നടപടികൾ എടുത്തുവരികയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ അപ്രതീക്ഷിതമായി പെയ്ത മഴയും കാട്ടുതീയുടെ വ്യാപനം തടഞ്ഞു.

The real empowered Nature Lover Forester Mrs. Sneha Dhal who has been involved in dousing the fire in Similipal 24×7 and finally happy with grace of God ” The Rain”@PMOIndia @CMO_Odisha @TheGreatAshB @dpradhanbjp @DM_Mayurbhanj @BasudevNews pic.twitter.com/s4WCO62XgW

— Dr. Yugal Kishore Mohanta (@ykmohanta) March 10, 2021