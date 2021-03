ജമൈക്ക: ജമൈക്കയ്ക്ക് വാക്‌സിന്‍ നല്‍കിയതിന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നന്ദി അറിയിച്ച്‌ വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസ് ക്രിക്കറ്റ് താരം ക്രിസ് ഗെയ്ല്‍. ഒരു വിഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കും ഗെയ്ല്‍ നന്ദി അറിയിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ മാസം 50,000 ഡോസ് വാക്‌സീനാണ് ഇന്ത്യ ജമൈക്കയിലേക്ക് അയച്ചത്. ഇതിന് സഹതാരം ആന്‍ഡ്രെ റസ്സെലും ജമൈക്കന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ആൻഡ്രൂ ഹോള്‍നെസും ഇന്ത്യക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

തന്റെ മാതൃരാജ്യമായ ജമൈക്കയ്ക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നും കോവിഡ് 19 വാക്‌സീന്‍ എത്തിച്ചതില്‍ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ക്രിസ് ഗെയില്‍ വീഡിയോ സന്ദേശത്തില്‍ പറയുന്നു.

‘ഞങ്ങള്‍ക്ക് വാക്‌സീന്‍ എത്തിച്ചു നല്‍കിയതില്‍ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കും ഇന്ത്യ സര്‍ക്കാരിനും ജനങ്ങള്‍ക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. വളരെയധികം നന്ദി. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു’ എന്നാണ് 17 സെക്കന്‍ഡ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള വിഡിയോയില്‍ ഗെയ്ല്‍ പറഞ്ഞത്.

ജമൈക്കയിലെ ഇന്ത്യന്‍ ഹൈക്കമ്മിഷനാണ് വിഡിയോ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.’വാക്‌സീന്‍ മൈത്രി’ പദ്ധതിയിലൂടെ ഇന്ത്യ നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വാക്‌സീന്‍ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ 25 രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് ഇന്ത്യയില്‍ നിര്‍മ്മിച്ച വാക്‌സീന്‍ കയറ്റുമതി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

Legendary Jamaican & WI Cricketer @henrygayle thanks PM @narendramodi, the People and Government of #India for the gift of #MadeInIndia Vaccine to #Jamaica#VaccineMaitri @PMOIndia @DrSJaishankar @MEAIndia @IndianDiplomacy pic.twitter.com/fLBbhF5zTY

— India in Jamaica (@hcikingston) March 19, 2021