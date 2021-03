കോവിഡ് ബാധിതനായ പാകിസ്ഥാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാന് രോഗമുക്തി ആശംസ നേര്‍ന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ഖാന് ആശംസ നേര്‍ന്നത്. ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ വേഗത്തില്‍ കോവിഡ് മുക്തനാകട്ടെ എന്നാണ് നരേന്ദ്ര മോദി ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇമ്രാൻ ഖാൻ കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സിൻ എടുത്തിരുന്നു. പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ കോവിഡ് ബാധിതനായെന്ന വാര്‍ത്ത പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് രോഗമുക്തി ആശംസിച്ച്‌ നരേന്ദ്ര മോദി രംഗത്തെത്തിയത്.

Best wishes to Prime Minister @ImranKhanPTI for a speedy recovery from COVID-19.

— Narendra Modi (@narendramodi) March 20, 2021