കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു കൂട്ടം കർഷകർ നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധം നാല് മാസം പിന്നിടുകയാണ്. ഇതിനിടെ ഇന്ന് സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ച ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഭാരത് ബന്ദ് യാതൊരു ചലനവും ഉണ്ടാക്കിയില്ല. ഇതോടെ നടുറോഡിൽ നൃത്തവും പാട്ടുമായി പ്രതിഷേധക്കാർ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കാർഷിക പ്രതിഷേധത്തെത്തുടർന്ന് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ അനധികൃതമായി ഇവരുടെ പല സാധനങ്ങളും ചിതറിക്കിടക്കുന്നതും റോഡുകൾ ഉപരോധിച്ചതും മൂലം രാജ്യത്തിന് വൻതോതിൽ വരുമാനനഷ്ടം നേരിടുന്നതിനിടെയാണ് കർഷകർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ പുതിയ നീക്കം.

വെള്ളിയാഴ്ച ഗാസിപൂർ അതിർത്തിക്ക് സമീപം ദേശീയപാത -9 തടഞ്ഞുകൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്താണ് അവർ ഗതാഗതം മുടക്കിയത്. മൂന്ന് കാർഷിക നിയമങ്ങൾ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ദില്ലി അതിർത്തിയിൽ നാല് മാസത്തെ പ്രക്ഷോഭം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ച വെള്ളിയാഴ്ച ‘ഭാരത് ബന്ദിന്’ ആഹ്വാനം നൽകിയിരുന്നു. രാവിലെ 6 മണിക്ക് ആരംഭിച്ച ബന്ദ് വൈകുന്നേരം 6 മണി വരെ തുടരുമെന്ന് കർഷകരുടെ സംഘടനയായ സംയുക്ത് കിസാൻ മോർച്ച പറഞ്ഞു.

അതേസമയം പ്രതിഷേധക്കാർ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഭാരത് ബന്ദിന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പിന്തുണ നൽകി. അതേസമയം രാജ്യത്തിൻറെ കുതിച്ചുയരുന്ന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് തടയിടാനായി ഉള്ള നീക്കമായും ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തിന്റെ അതിർത്തിയിൽ ദേശീയപാത തുടർച്ചയായി തടയുന്നതിലൂടെ പ്രതിദിനം നഷ്ടം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ പ്രതിഷേധക്കാർ പൊതു റോഡുകളിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയും ചൂഷണം ചെയ്യുകയും രാജ്യത്തിന്റെ ഖജനാവിന് കാര്യമായ സാമ്പത്തിക നാശമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് തുടരുകയാണ്.

പ്രതിഷേധം NHAIയുടെ ദൈനംദിന നഷ്ടത്തിന് പുറമെ ദില്ലിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെങ്കിലും ബിസിനസിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രക്ഷോഭം ഇതിനകം തന്നെ ഏകദേശം 50000 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടത്തിന് കാരണമായതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ടോൾ പിരിവിൽ നഷ്ടമായത് 814.4 കോടി രൂപയാണ് .കർഷകരുടെ പ്രക്ഷോഭം ജനുവരിയിൽ ദില്ലി-എൻ‌സി‌ആറിൽ 50,000 കോടി രൂപയുടെ ബിസിനസ് നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയതായി കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രേഡേഴ്സ് (സിഐടി) വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

#WATCH A group of protesters sing and dance at Ghazipur border (Delhi-UP) during 12-hour ‘Bharat Bandh’ called by Samyukt Kisan Morcha against Centre’s Farm Laws pic.twitter.com/gkPWwKnTiP

— ANI (@ANI) March 26, 2021