ന്യൂഡൽഹി : മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ വിമര്‍ശനവുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരന്‍. മുഖ്യമന്ത്രിയെ ‘കൊവിഡിയറ്റ്’ എന്ന് വിളിച്ചാണ് പരിഹാസം. പിണറായി വിജയനെ വിശേഷിപ്പിക്കാന്‍ മറ്റ് വാക്കുകളില്ലെന്നും വി മുരളീധരന്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

Kerala CM @VijayanPinarayi is a #COVIDIOT

There is no better word to describe a Chief Minister who continuously violates #COVID Protocols@narendramodi @AmitShah @JPNadda @surendranbjp @BJP4Keralam @BJP4India @ANI pic.twitter.com/hq2mLYiQ6k

— V Muraleedharan (@VMBJP) April 15, 2021