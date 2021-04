റെയിൽവേ പാളം മുറിച്ചുകടക്കുന്ന കാട്ടാനയ്ക്കും കുട്ടിയാനയ്ക്കും തടസം സൃഷ്ടിക്കാതെ ലോക്കോ പൈലറ്റുമാർ തീവണ്ടി നിർത്തുന്ന ദൃശ്യം ജനശ്രദ്ധനേടുന്നു. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഫ്രോണ്ടിയർ റെയിൽവേയുടെ അലിപുർദ്വാർ ഡിവിഷന്റെ ഔദ്യോ​ഗിക ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിലാണ് വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

#Alert LP Sri S.C.Sarkar & ALP Sri T.Kumar of 03248 Up Capital Exp Spl suddenly noticed one #WildElephant crossing the track with her baby from at KM 162/2-3 betn RVK-APDJ at 16.45 hrs & stopped the train applying Emergency brake. @RailNf @RailMinIndia @wti_org_india pic.twitter.com/wUqguo4H8V

— DRM APDJ (@drm_apdj) April 7, 2021