തൃശൂര്‍ : കോവിഡ് വ്യാപനം വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ തൃശൂര്‍ പൂരം പോലെയുള്ള അതിതീവ്ര വ്യാപന സാധ്യതയുള്ള കൂടിച്ചേരലുകള്‍ നിര്‍ത്തിവെക്കണമെന്ന് സാഹിത്യകാരന്‍ എന്‍.എസ് മാധവന്‍. ജനങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി സർക്കാർ പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

17%+ positivity rate means nearly one in five in Kerala has the virus. That’s dangerously high. Stop superspreader gatherings like Thrissur Pooram. Government, don’t be Sabarimala-shy, act in people’s interest. Now.

— N.S. Madhavan (@NSMlive) April 17, 2021