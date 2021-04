നിങ്ങളെന്തെങ്കിലും ടെന്‍ഷനില്‍ ഇരിക്കുകയാണോ? എന്നാല്‍ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങള്‍ക്ക് തികച്ചും ആശ്വാസം നല്‍കും. ഹൃദയഹാരിയായ ഒരു വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാകുന്നത്. വീഡിയോയില്‍, ഒരു നായ അതിന്റെ കിടക്കയില്‍ സമാധാനപരമായി ഉറങ്ങുകയാണ്.

കുറച്ച് നിമിഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം, ഒരു പൂച്ച വന്ന് നായയ്ക്ക് തൊട്ടരികില്‍ പറ്റിച്ചേര്‍ന്ന് കിടക്കുകയാണ്. നായയുടെ തലയ്ക്ക് മുകളില്‍ തന്റെ തലവെച്ചാണ് പൂച്ച കിടക്കുന്നത്. നായയുടെ ഒരു കണ്ണിന് മുകളില്‍ തലവെച്ച് സുഖമായി കിടക്കുകയാണ്. നായ യാതൊരു പ്രതിഷേധവും കാണിക്കാതെ സ്വന്തം കുഞ്ഞ് വന്ന് കിടക്കുന്നതു പോലെ അനങ്ങാതെ കിടക്കുകയാണ്.

ട്വിറ്ററില്‍ വൈറലായ വീഡിയോയുടെ അടിക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് ‘നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു മോശം ദിവസമുണ്ടെങ്കില്‍, ഇത് കാണുക. നിങ്ങളുടെ ദിവസം ഇത് മനോഹരമാക്കും’. 2 ദശലക്ഷത്തിലധികം പേരാണ് വീഡിയോ കണ്ടത്. നിരവധിപേര്‍ കമന്റ് ചെയ്ത് വീഡിയോയ്ക്ക് 18000ത്തിലധികം ലൈക്കുകളും ലഭിച്ചു.

If you're having a bad day, watch this pic.twitter.com/yn7eZWnEAy

— Nature & Animals🌴 (@AnimalsWorId) April 19, 2021