ബെയ്ജിങ്: നടന്നു പോകുന്നതിനിടെ യുവാവിന്റെ ബാഗിലിരുന്ന ഫോണ്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് തീപിടിച്ചു. ചൈനയിലാണ് സംഭവം. സാംസങ് ഫോണാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. 51 സെക്കന്‍ഡ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള വീഡിയോയില്‍ ഒരാള്‍ തിരക്കേറിയ തെരുവില്‍ ഒരു സ്ത്രീയോടൊപ്പം നടക്കുമ്പോഴാണ് ബാഗിലിരുന്ന് ഫോണ്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് തീപിടിച്ചത്. ഉടനെ ഇയാള്‍ ബാഗ് നിലത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയായിരുന്നു. സമീപത്തുകൂടെ നടന്നു പോവുകയായിരുന്ന ജനങ്ങളും പരിഭ്രാന്തരായി. അതേസമയം 2016ല്‍ വാങ്ങിയ തന്റെ സാംസങ് ഫോണാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചതെന്ന് ഇയാള്‍ പറഞ്ഞു.

This is the shocking moment a phone catches fire inside a man’s bag in China. pic.twitter.com/4C5zz8Ov6t

— SCMP News (@SCMPNews) April 20, 2021