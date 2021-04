ബെയ്ജിങ്: യുവതിയുടെ സമയോചിതമായുള്ള ഇടപെടലില്‍ വയോധികന്‍ രക്ഷപ്പെട്ടു. ചൈനയിലാണ് സംഭവം. വീല്‍ചെയറില്‍ എസ്‌കലേറ്ററിലൂടെ വരികയായിരുന്ന വൃദ്ധനാണ് താഴേക്ക് ഉരുണ്ടുവന്നത്. യുവതി തക്കസമയത്ത് ഓടിച്ചെന്ന് വീല്‍ചെയര്‍ തടഞ്ഞു നിര്‍ത്തുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ വൈറലായി. നിരവധി പേരാണ് യുവതിയെ അഭിനന്ദിച്ച് രംഗത്തെത്തിയത്. സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റില്‍ വെച്ചാണ് സംഭവം.

An elderly man on a wheelchair accidentally rolled down the escalator. This woman puts her body on the line to save him. pic.twitter.com/3JkAK8BfHE

