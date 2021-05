കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം രാജ്യത്ത് വ്യാപിച്ചിട്ടും ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പലരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അനാവശ്യമായി പുറത്തു കറങ്ങി നടക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും പലരും. അത്തരെക്കാരെ പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നേരിട്ട് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മധ്യപ്രദേശിലെ ഇന്‍ഡോര്‍ നഗരത്തില്‍ കോവിഡ് മാനദണ്ഡം ലംഘിച്ചവര്‍ക്ക് തഹസില്‍ദാരുടെ വക തവളചാട്ടം ശിക്ഷ.

READ MORE: ഫേസ്ബുക്കും ട്വിറ്ററും വിട്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങൂ; തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോല്‍വിക്ക് പിന്നാലെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ്

ദെപാല്‍പുരിലാണ് നിയമലംഘകരെയെല്ലാം കൂടി വഴിയിലൂടെ തവള ചാട്ടം നടത്തിച്ചത്. അകമ്പടിയായി ചെണ്ട മേളവുമുണ്ടായിരുന്നു. നഗരത്തില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച കര്‍ഫ്യൂ ലംഘിച്ചെന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു ശിക്ഷ. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന കോവിഡ് -19 കേസുകള്‍ കാരണം ദെപാല്‍പൂരില്‍ കൊറോണ കര്‍ഫ്യൂ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, നിയമലംഘകര്‍ക്കെതിരെ ജില്ലാ ഭരണകൂടം തുടര്‍ച്ചയായി നടപടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

In Indore district's Depalpur, tehsildar makes people roaming on the streets during the #COVID19 curfew to do frog jumps.

yr jeh sarkari nokar bne ha kya… jeh log to behave ese kr rha jaise raja bn gae ho… #COVIDisAirborne #CovidIndia #CoronaPandemic #CoronaCurfew pic.twitter.com/iebAZZcbaH

— rockey singh (@rockeys03560226) May 3, 2021