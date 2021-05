മൃഗങ്ങളുടെ രസകരമായ വീഡിയോകള്‍ എപ്പോഴും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാകാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ ആമപ്പുറത്ത് കയറി ഓന്തുകളുടെ സഞ്ചാരമാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായിരിക്കുന്നത്.

ഐഎഫ്എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സുധാ രാമന്‍ ആണ് വീഡിയോ തന്‍റെ ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്. നിമിഷങ്ങള്‍ക്കകം ആയിരക്കണക്കിനാളുകളാണ് വീഡിയോ കണ്ടത്. രണ്ട് ഓന്തുകളെയും ചുമന്ന് നടക്കുന്ന ആമയെ ആണ് വീഡിയോയില്‍ കാണുന്നത്.

Our prime purpose in this life is to help others.

And if you can’t help them, at least don’t hurt them.

– Dalai Lama#oldvideo #shared pic.twitter.com/Q0041K9h3I

— Sudha Ramen IFS 🇮🇳 (@SudhaRamenIFS) May 6, 2021