ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരോടൊത്ത് ഒരാള്‍ ഒന്നിച്ചുകഴിയുന്ന വാര്‍ത്ത ആധുനികലോകത്തിന് കൗതുകമാണ്. മുപ്പത്തിയേഴാമത്തെ ഭാര്യയേയും വിവാഹം കഴിച്ച വയോധികന്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ വൈറലാകുന്നത്. വിവാഹത്തിന് സാക്ഷികളാകാൻ 28 ഭാര്യമാരും 35 മക്കളും 126 ചെറുമക്കളും എത്തിയിരുന്നു. വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി. രൂപിന്‍ ശര്‍മ എന്ന ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചത്.

ഐപിഎസ് ഓഫീസറായ റൂപിൻ ശർമ ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവെച്ച 45 സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോയുടെ തലക്കെട്ട തന്നെയാണ്… ‘ധൈര്യവാനായ മനുഷ്യൻ’ എന്നാണ്. എന്നാൽ ഈ വീഡിയോ ഏതു രാജ്യത്ത് നിന്നുള്ളതാണെന്നോ എവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണെന്നോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തതയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ 28 ഭാര്യമാരെ കൂടാതെ 35 കുട്ടികളും 126 പേരക്കുട്ടികളും വിവാഹച്ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തതായി ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു

വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ വരുന്ന കമന്റുകളാണ് രസകരം. ‘എന്തൊരു ഭാഗ്യവാനാണ്, ഇവിടെ ഒരെണ്ണത്തിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ എന്തു പ്രയാസകരമാണ്’ എന്നാണ് ഒരു യൂസർ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ‘ഒരു വിവാഹം പോലും കഴിക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഇല്ല, അപ്പോളാണ് 37ാം വിവാഹം’- മറ്റൊരാൾ കുറിച്ചു. ഇതു വരെ ഒരു വിവാഹം പോലും കഴിക്കാനാവത്തതിന്റെ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചെത്തിയ ഒരു ട്വിറ്റര്‍ ഉപയോക്താവിനോട് ‘ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്ക് എന്ന് ഉപദേശിച്ചും ആളെത്തി. ‘ജീവിക്കുന്ന ഇതിഹാസ’മെന്നും പരിഹസിച്ചവരുമുണ്ട്.

BRAVEST MAN….. LIVING

37th marriage in front of 28 wives, 135 children and 126 grandchildren.👇👇 pic.twitter.com/DGyx4wBkHY

— Rupin Sharma IPS (@rupin1992) June 6, 2021