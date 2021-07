മധ്യപ്രദേശ് : പരിശീലനപ്പറക്കലിനിടെ വിമാനം റണ്‍വെയില്‍ നിന്ന് തെന്നിമാറി. മധ്യപ്രദേശിലെ ചിമെസ് ഏവിയേഷന്‍ അക്കാദമിയിലാണ് അപകടം നടന്നത്. വൈകുന്നേരം മൂന്നു മണിയോടെയാണ് വനിതാ ട്രെയിനി പൈലറ്റ് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന വിമാനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. പൈലറ്റ് സുരക്ഷിതയാണ്.

read also: പാകിസ്ഥാനെതിരായ മത്സരം ആവേശകരവും സമ്മർദ്ദവും നിറഞ്ഞതാണ്, എന്നാൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല: ഭുവി

ഒരാള്‍ക്ക് മാത്രം സഞ്ചരിക്കാന്‍ പറ്റുന്ന വിമാനമാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്. കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

#WATCH | Madhya Pradesh: A Cessna aircraft strayed off the runway at around 3 pm at Chimes Aviation Academy situated in the Dhana area of Sagar pic.twitter.com/vAQcBZZkSs

— ANI (@ANI) July 17, 2021