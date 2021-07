കൊളംബോ: ശ്രീലങ്കയുടെ സീനിയർ പേസർ ഇസുരു ഉഡാന രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു. ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റിലെ പുതുതലമുറയ്ക്കായി മാറി കൊടുക്കേണ്ട സമയമായെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് 33കാരനായ ഇസുരു ഉഡാന വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് താരം വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്.

ശ്രീലങ്കയുടെ ലിമിറ്റഡ് ഓവർ ക്രിക്കറ്റിലെ സ്ഥിര സാന്നിധ്യമായിരുന്ന ഉഡാന കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവസാനിച്ച ഇന്ത്യക്കെതിരായ പരമ്പരയിലും ലങ്കൻ നിരയിൽ കളിച്ചിരുന്നു. 2009ലെ ടി20 ലോക കപ്പിൽ കളിച്ചായിരുന്നു ഉഡാനയുടെ അരങ്ങേറ്റം.

ശ്രീലങ്കക്കായി 34 ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 45 വിക്കറ്റും, 21 ഏകദിനത്തിൽ നിന്ന് 18 വിക്കറ്റും ഉഡാന തന്റെ കരിയറിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിൽ ആദ്യ രണ്ട് ഏകദിനങ്ങളിൽ ഉഡാന കളിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വിക്കറ്റൊന്നും വീഴ്ത്താൻ ലങ്കൻ സീനിയർ താരത്തിനായില്ല.

Thank you very much ❤️. Love you all. Stay safe. #goodbye #IZY17 pic.twitter.com/4dXt72bMn0

— Isuru Udana (@IAmIsuru17) July 31, 2021