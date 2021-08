കൊൽക്കത്ത: വിമാനത്തിന്റെ ബാഗേജ് ബെൽറ്റിനുള്ളിൽ പാമ്പ്. കൊൽക്കത്ത വിമാനത്താവളത്തിലാണ് സംഭവം. സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സാമൂഹ്യ മാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ്. മുംബൈയിലേക്കുള്ള ഇൻഡിഗോ വിമാനത്തിന്റെ ബാഗേജ് ബെൽറ്റിനുള്ളിലാണ് പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തിയത്. മാദ്ധ്യമ പ്രവർത്തകനായ തരുൺ ശുക്ലയാണ് തന്റെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിലൂടെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വിമാനത്തിനുള്ളിൽ പാമ്പ് ചുരുണ്ടുകൂടി ഇരിക്കുന്ന ഫോട്ടോയും അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിമാനം പുറപ്പെടുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപാണ് പാമ്പിനെ കണ്ടതെന്നാണ് ദേശീയ മാദ്ധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. റായ്പുരിൽ നിന്ന് കൊൽക്കത്തയിലേക്ക് എത്തിയ വിമാനം മുംബൈയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് മുൻപായുള്ള പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫ് പാമ്പിനെ കാണുന്നത്. ഉടൻ തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫ് വിവരം എയർപോർട്ട് അധികൃതരെ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് അധികൃതർ വനംവകുപ്പിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. പിന്നീട് വനംവകുപ്പ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി പാമ്പിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കാട്ടിലേക്ക് അയച്ചു.

