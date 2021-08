കാബൂള്‍: അഫ്ഗാനിസ്താനില്‍ സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് എതിരായ താലിബാന്‍ ക്രൂരതയുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. കാബൂളില്‍ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കാനായി എയര്‍പോര്‍ട്ടിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചയാള്‍ക്കെതിരെ താലിബാന്‍ ഭീകരന്‍ വെടിയുതിര്‍ക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ അസ്വാക ന്യൂസാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വീഡിയോ ട്വിറ്ററിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടത്.

‘കാബൂള്‍ എയര്‍പോര്‍ട്ടിലേയ്ക്ക് കടക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചയാളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് താലിബാന്റെ പോരാളി വെടിയുതിര്‍ക്കുന്നു. മുന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ പോലീസിന് സമാനമായ പെരുമാറ്റമായിരിക്കാം ആ മനുഷ്യന്‍ താലിബാനില്‍ നിന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക. എന്നാല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ അങ്ങനെയല്ല. താലിബാന്റെ ഭാഷ വ്യത്യസ്തമാണ്’ – അസ്വാക ന്യൂസ് ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

Taliban Fighter shooting on a man trying to enter to the #kabulairport, He actually expected the Taliban to behave like the police of the previous Government, while No, Taliban speak another language of behavior. pic.twitter.com/3T8tcl4joY

— Aśvaka – آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 17, 2021