മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയിലേക്കുള്ള ഫുട്ബോൾ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട് . താരവുമായുള്ള ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബ് പിന്മാറിയതായി പ്രമുഖ ഫുട്‌ബോൾ ജേണലിസ്റ്റ് ഫാബ്രിസിയോ റൊമാനോ അറിയിച്ചു. അതേസമയം, തന്റെ മുൻ ക്ലബ്ബായ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുനൈറ്റഡിലേക്കായിരിക്കും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ എത്തുകയെന്നും, റൊമാനോ വ്യക്തമാക്കി. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമാകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബ് ചർച്ചകളിൽ നിന്നും പിന്മാറിയത്.

Manchester United have been in direct contact with Jorge Mendes since yesterday night for Cristiano Ronaldo comeback. Now board talking about figures of the deal, potential salary & also fee for Juventus. 🔴🇵🇹 #MUFC

Man United are now “seriously interested” – as Man City too. pic.twitter.com/InVvBKua1J

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2021